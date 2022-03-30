Москва, 30 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Узрев в переговорах России и Украины признаки деэскалации конфликта, рубль заметно укрепился на торгах 29 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Пара доллар/рубль, которая успела в моменте испытать на прочность отметку 83 руб., впоследствии обосновалась в районе 85 руб., непосредственно под которой торгуется сегодня, 30 марта.

Так, на данный момент «россиянин» практически полностью отыграл потери, понесенные с начала спецоперации на Украине и опустился почти на 30% от исторических минимумов, отмеченных ранее в этом месяце.

Исход переговоров в Турции порадовал и рисковые активы в целом, зарядив инвесторов оптимизмом и надеждой на то, что стороны в конечном итоге смогут договориться по ключевым вопросам и завершить конфликт.

Смелости рублю добавил и валютный фактор — защитный доллар резко просел по всему спектру рынка из-за улучшения рисковых настроений. Ранее наша валюта укреплялась благодаря комплексу мер властей, направленных на поддержание и стабилизацию курса.

Впрочем, учитывая сложную геополитическую и экономическую обстановку, потенциал дальнейшего роста «россиянина» весьма ограничен.

Причем в случае отступления доллара к отметке 80 руб. и ниже власти могут перейти к послаблениям недавних мер, включая снижение ставки.

Осознавая эти и прочие риски, которых по-прежнему далеко не мало, рубль вряд ли отважится на существенное продолжение подъема в дальнейшем, тем более что доллар готов возобновить бычий ход после текущей коррекции.

Ближайшим ориентиром для игроков выступает отметка 80 руб., тогда как в случае возобновления роста будет пройден рубеж в 90 руб.

При этом риски смещены в сторону ослабления российской валюты, которая в некоторой степени уже неоправданно выросла, учитывая обстоятельства», — считает эксперт.

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