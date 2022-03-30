Томск, 30 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 286 новых случаев заражения коронавирусом. 55 заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 125 702. Выздоровели к настоящему времени 123 856 человек, в том числе 205 за последние сутки.

Жертвами коронавируса стали ещё два пациента. Всего по состоянию на 30 марта, от COVID-19 в Томской области скончались 792 человека.