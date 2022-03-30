Пермь, 30 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В ковидные центры Пермского края за сутки, 29 марта, поступили 82 пациента. Это на 11 меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В настоящее время в стационарах лечение получают 660 пермяков. Из них 76 человек находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 23 пациента.

За прошедшие сутки из клиник выписали 751 пациента. Зафиксировано две смерти от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в регионе выявили 359 267 носителей коронавируса, в том числе 447 за 29 марта.