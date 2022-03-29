Калуга, 30 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализировали 41 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 30 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 84 человека. Днём ранее, 29 марта, в регионе было зарегистрировано 93 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 984 человек, 92 727 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 409 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.