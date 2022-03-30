Бухарест, 30 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В результате масштабной операции, проведенной пограничной полицией Румынии, в районе румынско-венгерской границы задержаны 32 нелегальных мигранта. Об этом 30 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Согласно официальной информации, нелегалы попытались пересечь соответствующий контрольно-пропускной пункт в районе Нэдлак II, спрятавшись в двух грузовиках. При этом документов у задержанных лиц не оказалось. По их собственным словам, они являются выходцами из стран Северной Африки и Азии.

Указанные нелегалы доставлены в один из румынских лагерей для беженцев.

Ведется следствие.