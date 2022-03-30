Туньси, Китай, 30 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Усилия заместителя премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова в развитии союзнических отношений республики с Россией отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с ним в Туньси.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«(Мы) знаем, как активно Вы работаете на благо Узбекистана и на развитие наших союзнических, стратегических отношений», — приводит слова Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Также глава российского МИД отметил, что во время указанной встречи в Китае стороны могут «сверить часы» и посмотреть, как идет реализация договоренностей президентов России Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, а также обсудить вопросы продвижения двусторонних отношений и сотрудничества в региональных форматах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы отношения с Китаем продолжали развиваться устойчиво и последовательно.