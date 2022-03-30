Варшава, 30 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Русофобия стала в странах Европы реальностью, заявил 30 марта премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Mirtesen.ru Русофобия

«То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем», — заявил он.

Моравецкий рассказал, что Польша намерена полностью отказаться от поставок российского газа, уже принят специальный план. Российские поставки в апреле или мае заменит товар из других стран, пояснил он.