Ташкент, , 12:02 — REGNUM Узбекистан планирует привлечь 14 миллиардов долларов инвестиций в сделки на основе государственно-частного партнёрства (ГЧП) к 2026 году. Об этом на Ташкентском международном инвестиционном форуме 25 марта заявил заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев, сообщает Газета.уз.

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Вафоев подчеркнул, что инфраструктура чрезвычайно важна для частного сектора и его деятельности, но и «чрезвычайно дорога».

«Только для дорожной инфраструктуры ежегодно необходимо финансировать более 6 миллиардов долларов, чтобы поддерживать приемлемое, достойное качество. Эти ресурсы, естественно, недоступны ни за счёт бюджетного финансирования, ни за счёт наших внешних заимствований», — отметил чиновник.

По его словам, единственным решением является гораздо более активное внедрение ГЧП, других форм сотрудничества в партнёрстве с частным сектором, стимулирование его продуктивного и выгодного инвестирования в модернизацию разных звеньев инфраструктуры.

«Таким образом, размер наших амбиций составляет 14 миллиардов долларов инвестиций в сделки ГЧП к 2026 году. Это амбициозно, но выполнимо, и мы уверены, что сможем повторить наш успех в системе производства электроэнергии», — подчеркнул замминистра.