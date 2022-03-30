Москва, 30 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. По итогам 2021 года товарооборот Москвы и Турции превысил 14,8 млрд долларов. Об этом 30 марта сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

ИА REGNUM Россия и Турция

По сравнению с 2020 годом рост этого показателя составил 66,7%, отметил вице-мэр. Чиновник также добавил, что Турция входит в число крупных торгово-экономических партнёров России.

«Российский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 56,6% и составил почти 33 млрд долларов, при этом доля столицы в нем составляет 44,9%», — сказал Ефимов.