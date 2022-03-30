Южно-Сахалинск, 30 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Сахалинская птицефабрика «Островная» заявила о повышении цен на куриное яйцо, которое произойдёт дважды — 31 марта и в мае, написало ИА Сах.ком.

(сс) CWitte Яйца

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Подорожание вызвано ростом цен на комбикорма, которые в островной регион поставляют из Амурской области. Поставщики питательных смесей для птиц сообщили, что в апреле цены увеличатся на 20,2%.

Стоимость десятка куриных яиц на Сахалине увеличится с 31 марта на 1 рубль, и в мае — также на 1 рубль. В конце марта яйца отборной категории от местной птицефабрики продавались в Южно-Сахалинске за 84 рубля, первой категории — 72 рубля, второй — 70 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии фиксируют стабилизацию ситуации со стоимостью товаров первой необходимости. По словам председателя Госкомитета по ценовой политике Якутии Антонины Винокуровой, рост цен замедлился.