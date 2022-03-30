Новосибирск, 30 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Новосибирске завершены все 15 стадий надвижки пролётного строения нового моста через реку Обь. Об этом сообщила Группа «ВИС».

Пресс-служба Группы «ВИС» Мост в Новосибирске

В компании уточнили, что собрано 715 погонных метров металлоконструкций весом 9150 тонн, включая аванбек.

Многотонная конструкция надвинута с левого на правый берег реки на высоте свыше 13 метров над водой.

В настоящее время на правом берегу Оби продолжается сборка вантовой части моста и возведение 114-метрового пилона.