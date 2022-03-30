Лондон, , 11:44 — REGNUM Фьючерсы на газ в Европе по индексу европейского хаба TTF торгуются в районе $1400 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE 30 марта.

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На открытии торговой сессии стоимость апрельских фьючерсов превысила $1250 за тысячу кубометров. Затем котировки опустились до $1243 долларов, что составило ценовой минимум торгов.

После этого котировки выросли на 14,4%, достигнув максимума в $1411,7 за тысячу кубометров, а затем стали колебаться в районе $1375−1390.