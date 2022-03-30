Москва, 30 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Центральный банк России с расчётами на 30 марта существенно понизил официальный курс доллара и евро, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Курс доллара по сравнению с 29 марта снижен на 7 рублей 52 копейки, 86,28 рубля.

Официальный курс евро Банка России понизил на 6 рублей 66 копеек, до 96,01 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах Мосбиржи 30 марта доллар подешевел до 84,16 рубля, евро — до 93,47 рубля.

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