Ульяновск, 30 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество госпитализированных ковидных больных в пять раз меньше, чем проходящих лечение амбулаторно. Это следует из данных по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Ульяновской области на амбулаторном лечении остаются более 5 тыс. пациентов с коронавирусом, на стационарном — 539 больных.

Для обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных ковид-пациентов поставлено 2160 упаковок противовирусного лекарственного препарата «Арбидол», 12 тыс. упаковок антикоагулянта «Эликвис» и около 10 тыс. упаковок «Парацетамол». Власти отмечают, что препараты в ближайшее время поступят в поликлиники области.

«Несмотря на позитивную динамику и ослабление ряда ограничительных мер, речи о полной отмене ограничений пока не идёт», — заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Отметим, что в регионе свободно 50% ковидного коечного фонда. В апреле переведут в режим планового оказания помощи два ковидных стационара.

Власти констатируют, что в Ульяновской области продолжается тенденция постепенного снижения уровня заболеваемости ковидом. Напомним, что с 14 марта в регионе ежедневно выявляют менее 700 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вылечился от ковида 189 761 человек, доля выздоровевших достигла 97,26%. В том числе 28 марта вылечились от ковида 297 пациентов, 27 марта победили коронавирус 314 человек, а 26 марта — 901.