Екатеринбург, 30 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводят проверку по факту коммунальной аварии в Орджникидзевском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Аварийная ситуация произошла утром 30 марта. Без холодного водоснабжения остались жители домов на пересечении улиц Победы и Бакинских комиссаров. Кроме того, из-за аварии был снижен напор воды в многоквартирных домах микрорайона Уралмаш.

На месте аварии работали три аварийные бригады МУП «Водоканал». Организован подвоз воды к домам. В том числе предусмотрена возможность ее адресной доставки лицам с ограниченными возможностями.

Ведомство устанавливает причины аварийной ситуации. Прокуратуре предстоит дать оценку соблюдения требований законодательства.