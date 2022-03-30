Москва, 30 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. По итогам дня 29 марта баррель Brent подорожал на 1,52%, до $111,21, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Vneconomy.vn Нефть

Цена падала до $104,79 на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной.

Рисковые активы отреагировали ростом на результаты переговоров, только неизвестно какие предложения окажутся в финальном договоре.

Нефть Brent недолго торговался на минимуме дня. К закрытию американской сессии цена восстановилась до $111,58 за баррель.

Сегодня, 30 марта, на торгах в Азии нефть торгуется по $110,86 за баррель. Участники рынка ожидают заседания ОПЕК+.

На ней нефтеэкспортеры обсудят уровни добычи нефти на май. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что альянс примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.

Согласно последним данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США на 25 марта — 3,0 млн баррелей против — 4,28 млн баррелей неделей ранее.

В центре внимания трейдеров сегодня будет отчет по запасам нефти от минэнерго США, заголовки по Украине, а также локдауны в Китае из-за коронавируса.

На сегодняшний день торговый диапазон Brent находится между уровнями $105−117 за баррель.

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