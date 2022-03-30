Москва, 30 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. По итогам торгов 29 марта рубль в очередной раз закрылся ростом. Укрепление рубля против доллара было сильнее за счет активных продаж доллара на Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Пара доллар/рубль снизилась на 5,01%, до 85,25 руб. впервые с конца февраля, евро/рубль — на 2,58%, до 94,10 руб., фунт/рубль — на 0,86%, до 115,00 руб.

Участники рынка позитивно отреагировали на результаты переговоров России и Украины, которые состоялись в Турции.

Они реагировали больше на слово «деэскалация», хотя по факту две стороны просто обменялись предложениями по урегулированию военного конфликта.

Минобороны РФ пообещало снизить военную активность на киевском и черниговском направлении в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров.

Курс доллар/рубль протестировал уровень 82,95 рубля за доллар, курс евро/рубль упал до 92,10 руб.

Утром 30 марта на торгах в Азии нефть торгуется по $110,86 за баррель. На Форекс за один доллар давали 88 рублей.

Сегодня, 30 марта, на торгах Московской биржи, по данным на 10:22 по мск, курс доллара снизился на 1 рубль 08 копеек, до 84,16 рубля, курс евро — на 63 копейки, до 93,47 рубля.

В ближайшее время рубль продолжит получать поддержку от ограничительных мер ЦБ России. К 1 апреля ожидается укрепление рубля к доллару до 80 руб., единой валюте — до 87 руб.

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