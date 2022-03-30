Эр-Рияд, 30 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила о приостановке боевых действий в Йемене на время стартующих 30 марта в Эр-Рияде межйеменских переговоров. Об этом со ссылкой на заявление коалиции 29 марта сообщает информационное агентство SPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Йемен

информационное агентство SPA «Объединённое командование коалиции объявляет о прекращении всех военных операций на территории Йемена с 06:00 среды (30 марта), чтобы обеспечить успех консультаций в Эр-Рияде и создать благоприятную атмосферу для миротворчества в течение священного месяца рамадан… Мы будем придерживаться режима прекращения огня и примем все меры для его соблюдения».

Это решение было принято арабской коалицией в ответ на обращение генсека Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наифа Фалаха Мубарака аль-Хаджрафа, призвавшего все стороны йеменского конфликта приостановить боевые действия на время намеченных в Эр-Рияде на период с 30 марта по 7 апреля консультаций.

Приглашения для участия в переговорах направлялись всем сторонам конфликта, но к настоящему времени в Эр-Рияд ещё не прибыли делегации движения «Ансар Аллах» (хуситы) и ряда других структур.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде приветствовал мирную инициативу председателя Высшего политического совета Йемена.