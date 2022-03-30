Севастополь, 30 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Севастополе ещё 37 человек с COVID-19 госпитализированы в стационары, данные за сутки опубликовал 30 марта департамент здравоохранения города. Накануне, 29 марта, сообщалось о 22 госпитализированных ковид-пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Выписаны 56 пациентов. На данный момент в больницах находится 241 пациент, из них 158 — с подтвержденным COVID-19», — сообщили в департаменте. Как уточняется, всего в трёх ковидных стационарах региона развёрнуто 462 койки.

За минувшие сутки в Севастополе подтверждён 51 новый случай заболевания COVID-19 — это на три случая меньше, чем накануне. Скончались ещё шесть пациентов.

За всё время пандемии в Севастополе было подтверждено 81 645 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 78 454 человека. Скончался за весь период 2 271 пациент с COVID-19.