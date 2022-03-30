Кош-Агачский район, Алтай, 30 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 излечились 122 пациента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии коронавирус победили 29 569 местных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 33 763. За сутки выявлено 12 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Кош-Агачском и Онгудайском районах, а также в Горно-Алтайске.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки — 1, за весь период — 646, в том числе 598 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 558, за весь период — 428 088», — добавили в оперштабе.