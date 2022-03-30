Лисмор, Австралия, 30 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. 30 марта жители Лисмора (Австралия, штат Новый Южный Уэльс) вновь проснулись в пострадавшем от наводнения городе после предыдущего разгула стихии в феврале. Столкнувшись с экстремальными погодными условиями, местные жители обвинили спасательные службы в некачественной работе по предотвращению природных катаклизмом. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

Дело в том, что днем 29 марта министерство по чрезвычайным ситуациям Нового Южного Уэльса отозвало ранее выпущенные предупреждения о возможных наводнениях. Но когда 30 марта погодные условия вновь обострились после того, как непогода привела к внезапным наводнениям, местные жители стали получать уведомления о немедленной эвакуации.

Уже утром 30 марта дамбы в Лисморе были переполнены. Дозвонившиеся на радиостанцию 2GB некоторые местные жители сказали, что получили сообщение об эвакуации только через 40 минут после того, как разрушительный поток водной массы прокатился по улицам их города.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям Нового Южного Уэльса подчеркнули, что заранее предупреждали жителей штата следить за новостями, а также сообщали, что риск наводнений в регионе велик.