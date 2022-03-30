Челябинск, 30 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 690 человек. Об этом 30 марта сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели и выписаны 301 818 пациентов. А подтверждено было 317 998 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 7 450 человек. Скончались от коида ещё 10 граждан.