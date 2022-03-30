Якутск, 30 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Циркуляцию штамма COVID-19 «Омикрон» 2. А выявили в Якутии. Он характеризуется очень высокой контагиозностью и более тяжёлым течением, заявила 30 марта руководитель управления Роспотребнадзора по республике Маргарита Игнатьева на заседании оперштаба региона.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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В Якутии в связи с распространением коронавируса продолжает действовать режим повышенной готовности. Сохраняются масочный режим, необходимость соблюдения дистанции и дезинфекции мест массового посещения людей. Заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина констатировала, что в республике многие уже перестали придерживаться этих ограничений. Она призвала соблюдать необходимые меры, так как они в разы снижают риски заражения COVID-19.

Вице-премьер также отметила рост уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Среднеколымском, Олекминском и Амгинском районах Якутии. Всего за сутки в регионе выявили 330 новых случаев инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хангаласском районе Якутии в больнице, где в том числе лечили коронавирусных пациентов, не нашли ни экспресс-тестов на COVID-19, ни препаратов для его лечения, ни средств индивидуальной защиты для врачей. Прокуратура Якутии привлекла виновных к дисциплинарной ответственности.