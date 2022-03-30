Воронеж, 30 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть младенца, признал суд чиновника районной администрации в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал руководитель одного из отделов администрации Богучарского муниципального района Воронежской области. В суде установлено, что чиновник, зная о том, что 40-летняя женщина длительное время находилась на профилактическом учете в связи с ненадлежащим выполнением ею родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних детей, в марте 2021 года без оснований утвердил решение о снятии её с профилактического учёта — не проверив реальные условия проживания этой семьи. Такжепосле рождения у страдающей психическим расстройством 16-летней дочери этой женщины ребёнка чиновник также не принял мер к установлению условий проживания и воспитания новорожденного. В августе 2021 года пятимесячный мальчик, которого оставили без присмотра, погиб.

Обвиняемый признал свою вину полностью. Суд приговорил его к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.