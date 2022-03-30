Москва, 30 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Россия заинтересована в том, чтобы отношения с Китаем продолжали развиваться устойчиво и последовательно. Об этом сегодня, 30 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сейчас очень серьёзный этап в истории международных отношений. Убеждён, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится», — выразил уверенность Лавров.

По его мнению, Россия, Китай и их единомышленники будут вместе двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Китай с рабочим визитом.

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