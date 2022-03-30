Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 09:06 — REGNUM В Красноярском крае на юге Таймыра ожидаются сильный ветер, метель. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону, ссылаясь на информацию синоптиков.

Метель ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

31 марта на юге Таймырского муниципального района края ожидается сильный южный ветер с порывами 22−27 м/с. Также прогнозируются снег и метель.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале 30 марта ожидается сильный ветер.

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