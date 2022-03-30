Екатеринбург, , 07:18 — REGNUM На Среднем Урале 30 марта ожидаются сильный ветер. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сильный ветер со снегом

Александр Погожев © ИА REGNUM

Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности. При порывистом ветре рекомендуется держаться подальше от деревьев, легких построек, зданий, мостов, эстакад. Водителям не стоит парковать свои автомобили рядом с такими объектами.

В ведомстве отметили, что в регионе также ожидается гололедица. В связи с этим пешеходам рекомендуют позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги.