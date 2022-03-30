Латвия, 9 февраля, 2010, 18:17 — ИА Регнум. Идеолог нового политического блока "Единство" ("Новое время", Гражданский союз, "Общество для другой политики") Сармите Элерте встречалась с экс-президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой , но не предлагала ей вступить в эту организацию, пишет сегодня, 9 февраля, газета Diena. "Я встречалась с Вайрой Вике-Фрейбергой. Мы обсудили политическую обстановку в стране. Я призывала ее перед выборами высказать свое мнение о политических силах, но не просила присоединиться или поддержать именно "Единство", - рассказала Элерте изданию.

По словам Элерте, было бы хорошо, если бы экс-президент перед выборами в Сейм сформулировала свое отношение к кандидатам: "Ведь большая часть общества ей доверяет. Своей работой Вайра Вике-Фрейберга заслужила высокую оценку народа".

Между тем, секретарь экс-президента Дайна Ласмане лишь подтвердила, что Вике-Фрейберга положительно оценивает объединение "правых" политических партий. При этом экс-президент не раз давала понять, что не планирует вступать в какую-либо политическую партию.