Махачкала, 30 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Дагестане создан фонд помощи для семей военнослужащих из республики, погибших при выполнении своего воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Из республиканского бюджета выделено 50 млн рублей в качестве первого взноса в этот фонд. В дальнейшем он будет пополняться за счет пожертвований неравнодушных граждан и представителей органов власти и бизнеса. Об этом 29 марта сообщил глава Дагестана Сергей Меликов по итогам встречи с родными погибших земляков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«Заботиться о детях и близких тех ребят, которые ушли, дать им возможность реализовать себя в жизни — это наша обязанность. Не для галочки, а потому что иначе наша совесть не позволит. Поэтому мы решили создать фонд помощи семьям погибших военнослужащих и перечислить первый взнос из республиканского бюджета в размере 50 млн рублей», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул глава республики, задача государства сделать все, чтобы выполнившие свой долг военные не были забыты, а их семьи — не остались без внимания.