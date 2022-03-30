Горно-Алтайск, 30 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай фиксируются случаи заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон». Об этом на заседании оперштаба заявил главный санитарный врач региона Леонид Щучинов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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Кроме того, в ходе эпидрасследований за неделю выяснилось, что большинство новых заражений коронавирусом происходит в общественных местах — автобусах, магазинах, торговых центрах.

«Это свидетельствует о том, что отмена масочного режима в регионе пока невозможна, также необходимо усилить проведение рейдовых мероприятий по соблюдению санэпидтребований», — подчеркнул он.