Уфа, 30 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Закон о дополнительной финансовой поддержке семей военнослужащих в Башкирии, погибших во время спецоперации на Украине, предложил принять глава республики Радий Хабиров на пленарном заседании госсобрания региона. Об этом сообщил заместитель председателя государственного собрания республики Рустам Ишмухаметов в своем Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Русская армия

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

По его словам, Хабиров предложил направлять по два миллиона рублей каждой семье из республиканского бюджета в дополнение к тем мерам поддержки, которые уже имеются на федеральном уровне.

«Очень правильный подход! Мы и сами прорабатывали эту тему, но Радий Фаритович оказался быстрее и мудрее», — сообщил Ишмухаметов.

Он также отметил, что позаботиться о детях погибших воинов является делом чести для республики.

«Будем голосовать «ЗА» и сразу в трех чтениях, чтобы семьи сразу же могли начать получать выплаты», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут изменить закон о ветеранах войны, труда и Вооруженных сил.