Абакан, 30 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 40 носителей коронавируса, список выздоровевших пополнился 90 фамилиями. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Коэффициент распространения COVID-19 в Хакасии за четыре дня составил 0,8; за неделю — 0,7.

С начала 2022 года в регионе выявили 32 859 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Хакасии было подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 124 человека.