Кэри, США, 30 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Epic Games решила сделать постоянным режим без построек (Zero Build) в многопользовательской игре Fortnite. Анонсирующий трейлер разработчики опубликовали 29 марта на YouTube-канале проекта.

Кадр из игры Fortnite Стрельба

Поклонники игры получили возможность активировать Zero Build в тестовом формате с началом 20 сезона. Теперь Epic Games объявила о своём решении сделать его постоянным. В новом рекламном ролике авторы Fortnite показали, как меняется характер игры в случае выбора этого режима.

Напомним, 20 сезон (второй сезон третьей главы) начался в Fortnite 16 марта 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики добавят в популярную онлайн-игру в жанре «королевской битвы» скин (образ) покойного рэпера Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс).