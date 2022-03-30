Москва, 30 марта, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Рубль исключил 29 марта, какие-либо мирные переговоры с отступающими долларом и евро, продолжил победное шествие, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

В итоге к вечеру на Московской бирже доллар потерял ещё 4 руб. 50 коп. (-5%), опустившись уже до 85,25 руб., а евро упал меньше, чем 28 марта, но тоже чувствительно — на 2 руб. 49 коп. (-2,6%), до 94,11 руб.

На переговорах в Стамбуле делегация Украины представила российской делегации предложения по мирному урегулированию, среди которых есть предложения по нейтральному статусу Украины и отказе от вступления в НАТО.

Российская сторона пока взяла тайм-аут и изучает предложения Украины. Однако на курс рубля сам факт попытки достижения компромисса между странами повлиял более чем положительно.

Несмотря на эти попытки, США и другие страны коллективного Запада пока не торопятся отменять антироссийские санкции.

Если страны Запада так и не введут в действие «пятый санкционный пакет», или новые санкции окажутся не такими жёсткими, как предыдущие, у рубля есть все шансы укрепиться по отношению к доллару до 80 руб.

Сегодня, 30 марта, ожидается курс доллара в диапазоне 83−92 рубля, а курс евро на уровнях 94−98 рублей.

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