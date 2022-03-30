Скопье, 30 марта 2022, 07:36 — REGNUM В македонском городе Тетово 29 марта началось строительство нового завода. Компания KIEL, производитель сидений для электричек и автобусов, начала строительство своего филиала. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министр экономики страны Крешник Бектеши.
Стоимость проекта составит 9,2 миллиона евро. Площадь фабрики составит 7,5 тысяч квадратных метров. По завершении строительства завода будет создано 300 рабочих мест.
В министерстве экономики Северной Македонии сообщили о том, что между KIEL и NORMAK INVESTMENT GROUP, было подписано инвестиционное соглашение.
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