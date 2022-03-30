Скопье, , 07:36 — REGNUM В македонском городе Тетово 29 марта началось строительство нового завода. Компания KIEL, производитель сидений для электричек и автобусов, начала строительство своего филиала. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министр экономики страны Крешник Бектеши.

Сиденья также дезинфицируются Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стоимость проекта составит 9,2 миллиона евро. Площадь фабрики составит 7,5 тысяч квадратных метров. По завершении строительства завода будет создано 300 рабочих мест.

В министерстве экономики Северной Македонии сообщили о том, что между KIEL и NORMAK INVESTMENT GROUP, было подписано инвестиционное соглашение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии поддержали вступление Северной Македонии в Евросоюз