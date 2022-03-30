Скопье, 30 марта, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В македонском городе Тетово 29 марта началось строительство нового завода. Компания KIEL, производитель сидений для электричек и автобусов, начала строительство своего филиала. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министр экономики страны Крешник Бектеши.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сиденья также дезинфицируются

Стоимость проекта составит 9,2 миллиона евро. Площадь фабрики составит 7,5 тысяч квадратных метров. По завершении строительства завода будет создано 300 рабочих мест.

В министерстве экономики Северной Македонии сообщили о том, что между KIEL и NORMAK INVESTMENT GROUP, было подписано инвестиционное соглашение.