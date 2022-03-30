Екатеринбург, 30 марта, 2022, 07:18 — ИА Регнум. На Среднем Урале 30 марта ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности. При порывистом ветре рекомендуется держаться подальше от деревьев, легких построек, зданий, мостов, эстакад. Водителям не стоит парковать свои автомобили рядом с такими объектами.

В ведомстве отметили, что в регионе также ожидается гололедица. В связи с этим пешеходам рекомендуют позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги.