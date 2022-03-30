Сантьяго-де-Компостела, Испания, , 06:49 — REGNUM Глава правительства испанского автономного сообщества Галисия и единственный кандидат на пост председателя «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо подтвердил, что он покинет пост лидера региональной партийной ячейки «в ближайшие дни». Об этом пишет агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо Ppdegalicia.com

По его словам, с апреля начнутся процедуры по его замене на этом посту.

Фейхоо напомнил, что у партии есть устав со сроками, который предоставляет механизм для избрания лидера ячейки.

Как ожидается, в начале апреля Фейхоо станет новым главой «Народной партии» вместо Пабло Касадо.