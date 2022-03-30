Кемерово, 30 марта, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 30 марта, на лечении находятся 6619 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 267 случаев заражения коронавирусом. За это же время выписано с выздоровлением 447 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 157 409 случаев заражения коронавирусом, 148 546 человек выздоровели, 2244 пациента скончались.