На лечении из-за COVID-19 остаются ещё 6,6 тыс. кузбассовцев
Кемерово, 30 марта, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 30 марта, на лечении находятся 6619 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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За прошедшие сутки было выявлено 267 случаев заражения коронавирусом. За это же время выписано с выздоровлением 447 человек.
Всего в регионе зарегистрировано 157 409 случаев заражения коронавирусом, 148 546 человек выздоровели, 2244 пациента скончались.