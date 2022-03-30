Тегеран, , 08:38 — REGNUM 29 марта министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбян и советник премьер-министра Армении Арташес Туманян подчеркнули важность развития энергетического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Энергетика Администрация Липецкой области

Коснувшись прекрасных отношений между двумя странами, Меграбян заявил, что 13-е правительство Ирана уделяет особое внимание развитию отношений с соседними странами.

Он подчеркнул, что сегодня страна закладывает основу для встречи президента Ирана с премьер-министром Армении.

Меграбян представил возможности иранских компаний в области технических и инженерных услуг, указав на их присутствие во всех уголках мира. В этой связи он предложил провести двусторонние встречи для ознакомления с возможностями и потенциалом сотрудничества между двумя странами с участием экономических активистов.

Обе стороны отметили важность развития энергетических отношений и устранения препятствий, чтобы проложить путь к расширению взаимодействия.