Якутск, 30 марта, 2022, 06:12 — ИА Регнум. С торговых предприятий Якутии сняты все связанные с пандемией COVID-19 ограничения, кроме масочного режима. Такое решение принял глава республики Айсен Николаев в связи со сложной ситуацией с поставками продуктов.

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Цель послаблений — снять часть нагрузки с компаний и тем самым способствовать бесперебойному завозу товаров и грузов. Решение обсуждалось на совещании по продовольственной безопасности и обеспечению стабильного функционирования потребительского рынка.

«Сейчас, когда идёт опережающий завоз и начинается навигация, очень важно обеспечить бесперебойный завоз товаров в районы республики. Необходимо продолжить работу по завозу и круглосуточной отгрузке вагонов с продовольствием, а также держать на контроле надлежащее содержание зимников», — отметил Айсен Николаев.

Особо он подчеркнул, что будет осуществляться контроль за ценами на продукты питания и товары первой необходимости. Глава региона поручил фиксировать необоснованное повышение стоимости и оперативно реагировать на такие сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство республики обратилось в РЖД с просьбой сделать приоритетной перевозку продуктов питания в Якутию. Для региона, который живёт в условиях сезонных перевозок грузов, очень важна их своевременная доставка.