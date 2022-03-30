Манила, 30 марта, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Вблизи филиппинского острова Лусон (провинция Самбалес) 30 марта зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,9. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

(сс) Maks Karochkin Побережье Филиппин

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 49 километрах к юго-западу от муниципалитета Кабанган (более 28,1 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Отмечается, что через некоторое время в этом же районе было зафиксировано ещё четыре подземных толчка, магнитуда которых достигала 2,2.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи тихоокеанского побережья Мексики 29 марта произошло землетрясение магнитудой 5,5.