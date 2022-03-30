Пекин, 30 марта, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Китай с рабочим визитом. Об этом 30 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Захарова уточнила, что глава российского МИД прибыл в китайский город Тунси. Завтра здесь состоится встреча глав внешнеполитических ведомств в формате стран-соседей Афганистана. В мероприятии примут участие представители России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Кроме того, Захарова сообщила, что день 30 марта Лавров посвятит двусторонним встречам с зарубежными коллегами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае на полях министерской конференции состоится встреча расширенной «тройки» по Афганистану.