Нью-Йорк, США, 30 марта, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Санкции негативно повлияли на мировые финансовые рынки и создадут новые серьёзные гуманитарные проблемы. Об этом заявил 29 марта заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин на заседании Совбеза ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Как пояснил китайский представитель, эскалация санкций серьёзно повлияла на мировые финансовые рынки, торговлю, продовольствие. Санкционные меры будут влиять на жизнь людей в развивающихся странах и создавать новые гуманитарные проблемы.

При этом китайский дипломат уточнил, что развивающиеся страны являются в мире большинством, и втягивать в конфликт их нельзя, они не являются его сторонами. Дай Бин отметил, что такие страны не должны страдать от последствий геополитических споров между крупными державами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюзу в КНР дали совет не пытаться давить на китайские власти в связи с санкциями против России.