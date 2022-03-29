Порт-о-Пренс, 30 марта, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Участники протестных акций в городе Ле-Ке в Гаити устроили беспорядки в местном аэропорту, сообщает агентство EFE.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

Уточняется, что беспорядки переросли в столкновения с полицейскими, которые применили против демонстрантов слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В результате протестов в аэропорту сгорел один самолет, также при столкновениях с правоохранительными органами погиб один человек. Других подробностей не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта власти Ямайки выразили готовность выдать Соединенным Штатам бывшего сенатора Гаити Джон-Жоэля Жозефа. Политика подозревают в причастности к убийству бывшего президента Гаити Жовенеля Моиза.