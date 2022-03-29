Москва, 29 марта, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Около 40 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером во вторник, 29 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Syl.ru Шереметьево

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Шереметьево» отменено 13 рейсов и ещё четыре рейсов задерживается, в «Домодедово» отменено 11 рейсов и один рейс задерживается, во «Внуково» отменено пять рейсов и четыре рейса задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее Гидрометцентр продлил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до четверга, 31 марта.