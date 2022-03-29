Москва, 29 марта, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Призываем президента России дать закончить начатое очищение Украины от бандеровцев, заявил 29 марта глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовавший в своём Telegram-канале обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В частности, Кадыров подчеркнул, что «воины не согласны на эти переговоры, на эти соглашения».

«Мы, воины, не согласны на эти переговоры, на эти соглашения, но это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть, мы, воины, которые воюем, не намерены отступить, и мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. Мы с удовольствием поддержали и отстаиваем, очищаем Украину от этих бандеровцев», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ начал активно обсуждать заявление руководителя российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского о сокращении военной активности на ряде направлений.

Напомним, с 24 февраля Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.