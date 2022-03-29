Вашингтон, 29 марта, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Российские войска, занимающие сейчас позиции в районе Киева, перегруппируются, об их отводе говорить не приходится, заявил 29 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Archive.defense.gov Пентагон

«Были ли какие-то движения некоторых российских подразделений от Киева в последний день? Да, мы считаем, что небольшое передвижение произошло. Но мы считаем, что это перегруппировка, а не отвод», — сказал Кирби.

По его словам, угроза для Киева совсем не миновала.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ активно обсуждает заявления, сделанные 29 марта руководителем российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским. Он заявил, что Россия существенно сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.