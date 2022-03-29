Дом для медиков будет строить фирма сына главы Минздрава Киргизии
Бишкек, 29 марта, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Многоквартирный дом для медицинских работников в столице Киргизии будет строить фирма, владельцем которой является Мар Бейшеналиев — сын министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Об этом сообщил сам глава киргизского Минздрава, передаёт «24.kg».
По словам высокопоставленного чиновника, помимо двенадцатиэтажного дома для медиков стройкомпания его сына также достраивает по госзаказу оздоровительно-реабилитационный детский центр «Алтын балалык» и урологический центр.
Руководитель медицинского ведомства отметил, что не видит в этом конфликта интересов.
Также министр заявил, что после появления в СМИ информации о том, кто будет строить «Алтын балалык», его сына задержали сотрудники госкомитета нацбезопасности и начали проверять, откуда у него деньги.
«Он продал 130 коттеджей на Иссык-Куле, заплатил $32 тысячи (3 млн рублей) налогов. Я в командировке был, а его взяли и посадили. Хорошо, что у меня есть связи», — подчеркнул глава Минздрава Киргизии.