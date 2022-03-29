Бишкек, 29 марта, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Многоквартирный дом для медицинских работников в столице Киргизии будет строить фирма, владельцем которой является Мар Бейшеналиев — сын министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Об этом сообщил сам глава киргизского Минздрава, передаёт «24.kg».

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Родственники

По словам высокопоставленного чиновника, помимо двенадцатиэтажного дома для медиков стройкомпания его сына также достраивает по госзаказу оздоровительно-реабилитационный детский центр «Алтын балалык» и урологический центр.

Руководитель медицинского ведомства отметил, что не видит в этом конфликта интересов.

Также министр заявил, что после появления в СМИ информации о том, кто будет строить «Алтын балалык», его сына задержали сотрудники госкомитета нацбезопасности и начали проверять, откуда у него деньги.

«Он продал 130 коттеджей на Иссык-Куле, заплатил $32 тысячи (3 млн рублей) налогов. Я в командировке был, а его взяли и посадили. Хорошо, что у меня есть связи», — подчеркнул глава Минздрава Киргизии.