Нижний Новгород, 29 марта, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В Нижегородской области в распоряжении службы скорой медицинской помощи насчитывается 413 спецмашин, из которых 232 имеют стопроцентный износ. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Галина Михайлова на заседании бюджетного комитета областного законодательного собрания.

George Chernilevsky Скорая помощь

По словам чиновницы, в 2022 году на обновление автопарка потратят 550 млн рублей.

Также она сообщила, что первоначально нижегородский минздрав планировал приобрести 150 машин скорой помощи, но число закупаемых автомобилей пришлось снизить до 113 из-за роста цен.

При этом Михайлова отметила, что власти региона решили закупить все медицинские спецмашины на Горьковском автомобильном заводе.